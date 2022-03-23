СМИ назвали тройку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1, Месси не является лидером списка

Дата публикации: 23-03-2022

«L'Equipe» рассказал о наиболее высокооплачиваемых футболистах чемпионата Франции. Среди первой двадцатки списка значатся 18 игроков, представляющих «ПСЖ». Примечательно, что 2 других футболиста из топ-20 играют за «Монако».



Лидером по размеру зарплаты стал Неймар. Бразилец получает 4,083 млн евро каждый месяц. Далее разместился Лионель Месси с месячной зарплатой в 3,375 млн евро. Третьим стал еще один игрок звездной атаки «ПСЖ». Зарплата Килиана Мбаппе составила 2,22 млн евро в месяц.



В рейтинг также попал Виссам Бен-Йеддер, ежемесячно получающий в «Монако» 0,65 млн евро (15-е место). На 18-й строчке расположился его партнер по команде Франсеск Фабрегас. Зарплата испанца равняется 0,6 млн евро в месяц.