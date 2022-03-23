Алегри хочет, чтобы «Ювентус» подписал Салаха

Дата публикации: 23-03-2022

Наставник туринцев хочет видеть египтянина в своей команде. «Ювентус» готовится к тому, что Пауло Дибала покинет команду ближайшим летом и ищет возможную замену.



Как сообщают «Il Corriere della Sera» и «Calciomercato», главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Алегри настаивает на том, что руководство должно усилить состав команды лидером «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммедом Салахом.



Мохаммед присоединился к «мерсисайдцам» в июле 2017 года. С тех пор 29-летний игрок был задействован в 239 встречах, в которых забил 153 гола и отдал 57 ассистов.



Ранее сообщалось, что Салах не прочь попробовать свои силы в «Барселоне».