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«Арсенал» и «Эвертон» нацелились на Йовича

Дата публикации: 23-03-2022

Английские клубы попытаются подписать форварда «галактикос».

Футболист мадридского «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Арсенала» и «Эвертона», сообщает издание «Marca».

Отмечается, что «Реал» не рассчитывает на Йовича и намерен продать его летом. «Арсенал» и «Эвертон» хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы усилить нападение.

Действующий контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне 24-летний игрок поучаствовал в 13 поединках Примеры. В них он записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «канониры» включились в борьбу за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

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