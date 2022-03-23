«Арсенал» и «Эвертон» нацелились на Йовича

Дата публикации: 23-03-2022

Английские клубы попытаются подписать форварда «галактикос».



Футболист мадридского «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Арсенала» и «Эвертона», сообщает издание «Marca».



Отмечается, что «Реал» не рассчитывает на Йовича и намерен продать его летом. «Арсенал» и «Эвертон» хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы усилить нападение.



Действующий контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне 24-летний игрок поучаствовал в 13 поединках Примеры. В них он записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.



Ранее сообщалось, что «канониры» включились в борьбу за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.