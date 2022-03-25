Мобильное приложение “1хСтавка”: путеводитель по миру беттинга в вашем смартфоне

Дата публикации: 25-03-2022

Программы и приложения, способные облегчить людям жизнь, сэкономив время и усилия, особенно ценятся в обществе. Поэтому любому бизнесу важно вкладывать средства в инновации для успешной конкуренции на том или ином рынке.

Букмекерская сфера — не исключение. Один из брендов, пребывающих в авангарде технологического развития — БК “1хСтавка”. Мобильное приложение компании заслужило высокую оценку в пользовательской и экспертной среде (в 2019 году “1хСтавка” стала лауреатом премии Betting Awards в номинации “Лучшее букмекерское мобильное приложение года”).

При помощи приложения “1хСтавка” вы сможете делать ставки на 40+ видов спорта, находясь где угодно, смотреть прямые трансляции событий, участвовать в эксклюзивных акциях и многое другое.

Прочитав этот обзор, вы узнаете об особенностях и преимуществах мобильного приложения лицензированного российского букмекера “1хСтавка”, а также о том, как его скачать.

Широкая роспись линии

БК 1xStavka полюбилась игрокам прежде всего за высокие коэффициенты и огромный выбор вариантов для прогнозов: игрокам доступны ставки на футбол, ставки на хоккей и даже на такие экзотические виды спорта, как серфинг и херлинг.

Помимо привычных спортивных состязаний пользователи могут поставить на ряд киберспортивных дисциплин: CS:GO, Dota 2, League of Legends, Starcraft II. В приложении “1хСтавка” геймеры — да и простые любители спорта — точно найдут вариант для ставки на киберспорт.

Что касается росписи линии букмекера, в этом аспекте тоже никаких проблем: на рядовые матчи российской премьер-лиги по футболу или, скажем, поединок НХЛ количество маркетов зачастую достигает 700, а на топовые поединки в европейском футболе — до 2000. Это в полной мере удовлетворяет запросы даже самых притязательных игроков.

Авторы голов, время первого забитого мяча, различные тоталы, количество желтых карточек, победители турниров или чемпионатов — на все это игроки могут сделать прогноз, используя приложение этой букмекерской конторы.

Удобный интерфейс

А помочь вам не утонуть в океане событий и турниров поможет удобная и интуитивно понятная навигация мобильного приложения БК “1хСтавка”.

К примеру, если вы хотите сделать ставки на спорт, достаточно нажать на кнопку в верхнем левом углу экрана, после чего в главном меню выбрать “Линия” или Live, а затем — интересующее события и линии.

Быстрый ввод и вывод средств

Пожалуй, одним из основополагающих факторов, на которые опираются игроки при выборе букмекера, является удобство ввода и вывода средств.

Здесь важно упомянуть о легальном статусе букмекерской конторы. “1хСтавка” зарегистрирована в Едином Центре учета переводов интерактивных ставок (сокращенно Единый ЦУПИС). Эта организация контролирует выполнение обязательств компаний перед игроками. Иначе говоря, следит за тем, чтобы букмекер в полном объеме выплачивал игрокам деньги по выигранным ставкам.

В целом же “1хСтавка” отлично поработала над процессом ввода и вывода средств — деньги зачисляются на баланс быстро, а вывод средств не доставит хлопот.

В мобильном приложении 1xStavka игроки могут вывести свой выигрыш буквально в несколько кликов, выбрав необходимую платежную систему. Visa/MasterCard, Webmoney, “Билайн”, “Альфа-клик”, TELE2 и другие популярные способы пополнения — все это есть в арсенале букмекера.

К слову, “1xСтавка” не берет комиссию за ввод или вывод средств и гарантирует безопасность всех финансовых операций.

Полезные опции

Мобильное приложение “1хСтавка” создавалось с учетом потребностей пользователей букмекерской конторы. Команда разработчиков ежедневно работает над улучшением продукта, предлагая игрокам новые классные функции.

Приложение работает стабильно, быстро, а главное — без зависаний и прочих неприятностей, которые нередко портят общее впечатление и опыт использования.

Если же говорить о полезных опциях, стоит сказать, что в приложении 1xStavka можно отсортировать события по виду спорта, установить фильтр по времени, настроить пуш-уведомления, есть поиск событий и прочее. Внедрение этих и других полезных “фишек” облегчают пользователям жизнь.

Клиентоориентированность — один из важных принципов в работе “1хСтавка”. Это, несомненно, чувствуется при использовании мобильного приложения. Букмекер делает максимум для формирования позитивного впечатления об использовании данного продукта, как инструмента для ставок на спорт и просмотра онлайн-трансляций.

Онлайн-трансляции всех видов спорта

Еще одно неоспоримое преимущество мобильного приложения “1xСтавка” — раздел с прямыми трансляциями событий. Зайдя в него пользователи найдут не только сотни прямых эфиров спортивных событий, но и киберспортивные стримы.

Игрок может следить за развитием событий в матчах или боях при помощи смартфона, находясь за сотни или тысячи километров от дома. Все, что нужно — это стабильное интернет-соединение и мобильное приложение БК “1хСтавка”.

Классные бонусы и акции

Игрок сможет оценить крутость бонусов и акций БК “1хСтавка” сразу после регистрации. Как только игрок завершит этот процесс, сможет выбрать один из трех предлагаемых типов бонусов:

Кешбэк до 15 тысяч рублей.

Страховку ставки до 10 тысяч рублей.

100% бонус на первый депозит (до 16 тысяч рублей).

С подробными условиями получения одного из упомянутых бонусов игрок сможет ознакомиться, перейдя в мобильном приложении на страницу промо “Они возвращаются!”.

Компания радует игроков и в дальнейшем, регулярно предлагая и интересные промо: краткосрочные, долгосрочные или же приуроченные к какому-либо событию с неизменно крутыми призовыми фондами.

Ценные призы, среди которых топовые гаджеты от Apple, Samsung и даже автомобили — все это могут выиграть пользователи “1хСтавка”. А узнать об актуальных бонусах и промо букмекера вы сможете нажав на кнопку “Акции” в меню мобильного приложения 1xStavka.

Выбирайте акции на свой вкус в мобильном приложении букмекера “1хСтавка”, участвуйте — и, возможно, именно вам повезет выиграть приз, который навсегда изменит вашу жизнь.

Квалифицированная служба поддержки

Профессиональная служба поддержки “1хСтавка” работает 24/7. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов игрок сможет обратиться к ней, не выходя из мобильного приложения.

Доступны несколько форматов общения: текстовый чат с оператором, обратный звонок, бесплатный звонок. Кроме этого, указаны электронные адреса, куда в любой момент можно написать, и номер службы поддержки Единого ЦУПИС.

В 1xCтавка поддержка максимально быстро обрабатывает каждый запрос — ни один вопрос пользователя не останется без решения со стороны букмекера.

Как скачать “1хСтавка”

Чтобы в полной мере оценить все прелести беттинга при помощи смартфона, пользователю необходимо скачать мобильное приложение БК 1хСтавка. Оно доступно для загрузки на операционных системах iOS и Android.

Мобильное приложение имеет ряд преимуществ перед мобильной версией. В частности, его можно настроить под себя, оно работает быстрее и стабильнее, экономя при этом трафик.

Официальный сайт букмекера сообщает, что существует несколько способов, как получить ссылку на скачивание мобильного приложения:

При помощи SMS. Игрок вводит свой номер телефона, после чего ему приходит сообщение со ссылкой на загрузку ПО

При помощи QR-кода. В таком случае пользователю потребуется отсканировать код, чтобы получить ссылку.

На официальном сайте. Тут все просто: заходите на мобильную версию сайта “1хСтавка”, скроллите вниз главной страницы, кликаете на зеленую кнопку “Мобильные приложения” — и вуаля.

Вместе с тем обладатели айфонов могут скачать установочный файл в магазине приложений для устройств Apple — App Store.

Как скачать “1хСтавка” приложение на iOS: пошаговый алгоритм

Собственно, для обладателей iPhone, как и в случае с пользователями Android, найти и скачать “1xСтавка” app не составит никакого труда.

Это можно сделать двумя путями: первый — при помощи прямой ссылки на скачивание на официальном сайте букмекера, второй — непосредственно в App Store, написав “скачать “1xСтавка” в строке поискового запроса.

Вот, что нужно делать, чтобы загрузить приложение “1хСтавка” для iOS.

Откройте сайт “1хСтавка” и в конце главной страницы кликните на зеленую кнопку “Мобильные приложения” Кликните по голубой кнопке Apple В открывшемся окне дайте разрешение на открытие файла в App Store Кликните по иконке установки приложения Дождитесь завершения установки “1хСтавка” app Готово — вы успешно справились с задачей “1хСтавка” скачать на айфон” Наслаждайтесь преимуществами приложения букмекерской конторы

Важно: загрузить мобильное приложение из App Store возможно при условии, что в настройках вашего мобильного устройства указан регион “Россия”.

Как скачать “1хСтавка” приложение на Андроид: пошаговый алгоритм

Получить установочный файл “1xСтавка” apk довольно просто, это сможет сделать любой пользователь современных гаджетов — загрузка приложения не отнимет много времени.

Так как же скачать “1хСтавка” на андроид? Букмекерская контора предлагает следующий алгоритм:

Разрешите установку приложений из неизвестных источников в разделе “Установка неизвестных приложений” в настройках вашего смартфона. Откройте сайт БК “1хСтавка” и в конце главной странице кликните на зеленую кнопку “Мобильные приложения” Нажмите на кнопку с надписью Android В открывшемся окне выберите “Загрузить”, чтобы начать скачивание По завершении инициализации нажмите “Открыть”

Как вы могли убедиться, букмекер “1хСтавка” предлагает максимально легкий и быстрый способ установки приложения “1хСтавка” на андроид.

После завершения загрузки игроку необходимо либо авторизоваться, либо зарегистрироваться для получения доступа ко всем функциям приложения упомянутого букмекера.

Скачивайте приложение “1хСтавка” — сделайте беттинг комфортным и безопасным!