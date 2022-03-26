Фернандеш в ближайшее время продлит контракт с «МЮ»

Дата публикации: 26-03-2022

Полузащитник «Ман Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы продлить контракт с английским клубом.



Футболист полностью доволен своим пребыванием в стане «красных дьяволов» и готов поставить подпись под новым соглашением. Об этом сообщает Фабрицио Романо.



По словам инсайдера, несмотря на то, что действующее соглашение португальца с клубом актуально до середины 2025 года, боссы «красных дьяволов» предложили игроку заключить новую сделку до 2027 года. По ее условиям зарплата Бруну увеличится до 15 млн евро в год.



Отметим, что в текущем кампании на счету хавбека 37 матчей в футболке «МЮ», в которых он забил 9 мячей, а также отдал 14 голевых передач.