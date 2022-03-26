Свернуть список

Фернандеш в ближайшее время продлит контракт с «МЮ»

Дата публикации: 26-03-2022

Полузащитник «Ман Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы продлить контракт с английским клубом.

Футболист полностью доволен своим пребыванием в стане «красных дьяволов» и готов поставить подпись под новым соглашением. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, несмотря на то, что действующее соглашение португальца с клубом актуально до середины 2025 года, боссы «красных дьяволов» предложили игроку заключить новую сделку до 2027 года. По ее условиям зарплата Бруну увеличится до 15 млн евро в год.

Отметим, что в текущем кампании на счету хавбека 37 матчей в футболке «МЮ», в которых он забил 9 мячей, а также отдал 14 голевых передач.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close