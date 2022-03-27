Агенты Холанда требуют для себя 100 млн евро, «Барселона» против

Дата публикации: 27-03-2022

Ресурс «Евро-футбол» поделился подробностями переговоров между представителями Эрлинга Холанда и «Барселоной».



Согласно последним данным, Альф-Инге Холанд (отец форварда) и Мино Райола (агент норвежца) просят для себя по 50 млн евро в качестве комиссионных. С учетом этого сумма, которую придется заплатить за трансфер нападающего, увеличится на 100 млн евро.



«Барселона», интересующаяся Холандом, не готова платить такие деньги. «Ман Сити», имеющий большие финансовые ресурсы, может согласиться на подобные траты.



Контракт Холанда с «Боруссией» (Дортмунд) рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 21/22 в активе норвежца 23 гола и 6 результативных пасов в 23 играх за немецкую команду. Transfermarkt.de оценивает 21-летнего форварда в 150 000 000 евро.