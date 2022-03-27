Экс-капитан «Арсенала» Косельни завершил карьеру футболиста

Дата публикации: 27-03-2022

Бывший защитник сборной Франции Лоран Косельни сообщил о завершении карьеры футболиста, передает издание «Daily Mail».



Центрбэк решил прекратить выступления на профессиональном уровне в возрасте 36 лет.



Последним клубом Косельни был «Бордо», который он покинул в январе этого года, после того как испортил отношения с руководством команды. В этом сезоне Лоран провел 11 матчей в составе «жирондинцев», отличившись одним ассистом.



Ранее Косельни выступал в составе таких клубов, как «Генгам», «Тур», «Лорьян» и «Арсенал» (Лондон).



Большая часть карьеры французского исполнителя прошла в «Арсенале». С 2010 по 2019 год Косельни отыграл за «канониров» 353 матча, забил 30 голов и отдал 8 результативных пасов. На его счету также 51 матч (1 гол и 2 ассиста) за национальную сборную.