СМИ: заявки от желающих приобрести «Челси» будут приниматься до 11 апреля

Дата публикации: 28-03-2022

Компания «Raine Group», занимающаяся продажей «Челси», установила срок подачи предложений до 11 апреля 2022 года, о чем сообщает «Sky Sports».



Желающий заполучить «Челси», с которым из-за санкций со стороны правительства Великобритании вынужден проститься Роман Абрамович, должен выложить не менее 1 миллиарда фунтов стерлингов для будущего инвестирования в клуб.



Как известно, наибольшие шансы имеют четыре претендента: Тодд Боэли, который является совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбольный клуб), семья Риккеттс, владеющая «Чикаго Кабс» (бейсбольный клуб), бывший глава правления «Ливерпуля» Мартин Бротон, а также совладелец «Аталанты» (футбольный клуб в Серии А) и «Бостон Селтикс» (баскетбольный клуб) Стивен Пальюка.



В общей сложности на то, чтобы стать будущим владельцем «Челси», претендую около 20 кандидатов.