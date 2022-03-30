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Зинченко заинтересовал «Вест Хэм»

Дата публикации: 30-03-2022

Защитник «Ман Сити» Александр Зинченко может перебраться в «Вест Хэм Юнайтед». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Моес лично заинтересован в трансфере представителя сборной Украины. Об этом пишет «Claret&Hugh».

«Сити» находится в поисках нового левого защитника, что может указывать на желание руководства «горожан» расстаться с Зинченко. Что касается самого Александра, то футболист хотел бы остаться в клубе.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. Сумма трансфера составила 2 000 000 евро. Действующий контракт украинца с английским грандом в силе до лета 2024 года. В текущем розыгрыше АПЛ фулбек сыграл 8 матчей, отметившись 1 голевым пасом.

«Transfermarkt» оценивает украинца в 25 миллионов евро.

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