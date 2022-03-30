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«Барселона» отказалась от идеи подписать Мбаппе или Холанда

Дата публикации: 30-03-2022

Жоан Лапорта дал комментарии относительно возможного подписания Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

«Мбаппе или Холанд в составе «Барселоны»? Ни при каких обстоятельствах мы не пойдем на то, чтобы потратить столь внушительные средства для закрытия двух этих сделок. Я готов с уверенностью заявить, что данные футболисты далеки от заключения контракта с «Барселоной», - приводит слова президента каталонцев в своем «Twitter» Фабрицио Романо.

Ранее Лапорта сообщил, что вариант с возвращением в «Барселону» Лионеля Месси не рассматривается.

Текущий сезон для «сине-гранатовых» складывается непросто. Клуб уже вылетел из ЛЧ, а в Ла Лиге идет лишь третьим, имея в своем активе 54 очка после 28 проведенных игр.

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