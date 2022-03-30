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«ПСЖ» проявляет интерес к Дибале и Дембеле

Дата публикации: 30-03-2022

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с подписанием Усмана Дембеле и Пауло Дибалы, которые в скором времени станут свободными агентами.

Издание «L'Equipe» пишет, что парижане наблюдают за развитием ситуации с нападающими, действующие соглашения которых с клубами истекают ближайшим летом.

Дибала является игроком «Ювентуса». В сезоне 2021/2022 аргентинец провел за туринскую команду 29 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Transfermarkt.de оценивает 28-летнего игрока в 40 млн евро.

Дембеле принадлежит «Барселоне». На счету 24-летнего француза 2 гола и 9 результативных пасов в 21 встрече за каталонцев. Ценник на него составляет 30 млн евро.

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