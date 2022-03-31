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В «Наполи» заинтересованы в переходе Кварацхелии

Дата публикации: 31-03-2022

Хвича Кварацхелия, находящийся в аренде в батумском «Динамо», может перейти в «Наполи».

Алфредо Педуло посредством социальной сети рассказал, что неаполитанцы рассматривают грузинского хавбека как замену Виктору Осимхену, который в скором времени может покинуть команду.

Права на Кварацхелию принадлежат «Рубину». Ранее стало известно, что футболист приостановил контракт с казанцами и отправился в аренду в «Динамо» (Батуми) до конца сезона. Соглашение Хвичи с «Рубином» истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне в активе Кварацхелии 2 гола и 5 ассистов в 22 поединках за российскую команду. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника равняется 16 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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