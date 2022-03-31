«МЮ» может включить Марсьяля в сделку по Кейну

Дата публикации: 31-03-2022

«Ман Юнайтед» вернулся к рассмотрению вопроса по трансферу Гарри Кейна.



«ESPN» утверждает, что форвард «Тоттенхэма» числится в списке основных целей «манкунианцев». «Шпоры» хотят получить за своего лидера свыше 100 млн фунтов. В «Юнайтед» намерены договориться об уменьшении данной суммы. Для этого клуб планирует включить в сделку Антони Марсьяля.



Ранее лондонцы уже интересовались 26-летним французом. При этом сам бомбардир хотел бы перейти в клуб из Италии или Испании. С января 2022 года Марсьяль находится в аренде в «Севилье», но испанцы, по всей видимости, не будут оформлять полноценный трансфер игрока.



На счету Кейна в текущем сезоне 41 встреча за «Тоттенхэм Хотспур» (22 гола, 6 ассистов). Его соглашение с «лилово-белыми» действует до середины 2024 года.