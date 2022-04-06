«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена

Дата публикации: 06-04-2022

«Ньюкасл Юнайтед» готов разрешить одному из своих лидеров вингеру Аллану Сен-Максимену покинуть клуб этим летом, сообщает «90min».



Источник утверждает, что руководство «сорок» не готово повысить и так солидную зарплату футболисту, а потому рассматривает его продажу. Интерес к нему приписывают «Астон Вилле» и «Барселоне».



Сен-Максимен перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в августе 2019 года. С тех пор он провел 85 поединков на клубном уровне, отличившись двенадцатью голами и четырнадцатью результативными передачами.



Контрактное соглашение 25-летнего Аллана с англичанами в силе до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.