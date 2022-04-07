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«Ювентус» хочет купить Миленковича

Дата публикации: 07-04-2022

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что «Ювентус» намерен оформить трансфер Николы Миленковича. Сделка по переходу сербского защитника может быть закрыта в летнее межсезонье.

По данным журналиста, представители туринской команды уже общались с агентом 24-летнего футболиста относительно возможного трансфера.

Права на Миленковича принадлежат «Фиорентине», контракт с которой заканчивается летом 2023 года. При этом соглашение содержит условие об отступных в размере 15 млн евро.

В сезоне 2021/2022 Миленкович выходил на поле в футболке «Фиорентины» в 31 встрече (3 забитых мяча). Рыночная стоимость центрбека – 23 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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