Трансфер бразильца из «Шахтера» в турецкий гранд сорвался

Дата публикации: 07-04-2022

В последние дни турецкие СМИ распространяли информацию о том, что защитник донецкого «Шахтера» Исмаили продолжит карьеру в составе «Фенербахче». Тем не менее, стамбульский клуб отказался от идеи подписания футболиста, сообщает «Fotospor».



Дело в том, что «камнем преткновения» стала заработная плата Исмаили – два миллиона евро в год. Кроме того, бразилец хотел получить контракт на два года, чего не планировало руководство «Фенербахче». Боссы турецкого гранда хотели заключить краткосрочное соглашение.



В текущем сезоне Исмаили провел 21 матч за «Шахтер», в которых отличился 5 голевыми передачами.



Ранее сообщалось, что другой защитник «горняков» Додо может оказаться в «Бенфике».