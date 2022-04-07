Свернуть список

«Тоттенхэм» получил отказ на запрос о трансфере защитника «Торино»

Дата публикации: 07-04-2022

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает различные варианты усиления своей линии обороны. В частности, заинтересовал представителей «шпор» и правый защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго.

По данным Tuttomercatoweb.com, ради просмотра игрока в Турин неоднократно наведывался помощник Антонио Конте Кристиан Стеллини.

Однако, первая попытка провести переговоры между клубами о возможном трансфере футболиста не увенчалась успехом. Директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи получил отказ от «быков».

«Торино» решил сохранить 21-летнего ивуарийца в своем составе, потому что опасается потери сразу нескольких исполнителей, чьи контракты истекают ближайшим летом.

В сезоне 2021/22 Синго поучаствовал в 30 встречах, отличившись 3 голами и 4 ассистами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close