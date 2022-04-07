«Тоттенхэм» получил отказ на запрос о трансфере защитника «Торино»

Дата публикации: 07-04-2022

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает различные варианты усиления своей линии обороны. В частности, заинтересовал представителей «шпор» и правый защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго.



По данным Tuttomercatoweb.com, ради просмотра игрока в Турин неоднократно наведывался помощник Антонио Конте Кристиан Стеллини.



Однако, первая попытка провести переговоры между клубами о возможном трансфере футболиста не увенчалась успехом. Директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи получил отказ от «быков».



«Торино» решил сохранить 21-летнего ивуарийца в своем составе, потому что опасается потери сразу нескольких исполнителей, чьи контракты истекают ближайшим летом.



В сезоне 2021/22 Синго поучаствовал в 30 встречах, отличившись 3 голами и 4 ассистами.