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Джан назвал слухи об уходе из «Боруссии» фейком

Дата публикации: 10-04-2022

До конца текущего контракта полузащитника дортмундской Боруссии Эмре Джана остается еще два года, однако в местной печати по ходу этого сезона уже неоднократно появлялась информация о том, что «шмели» якобы желают продать его в другой клуб.

Однако сам 28-летний футболист, судя по его последнему интервью, считает подобную информацию неправдивой.

«Боруссия хочет меня продать? Я читал об этом где-то в прессе, однако я думаю, что эта информация далека от реальности. В этом сезоне я совершил всего лишь одну ошибку и почти всегда отыгрываю все 90 минут. Именно поэтому я совсем не переживаю из-за всех этих слухов», – заявил футболист.

В текущем сезоне Джан отыграл 24 матча, в которых забил трижды и отдал один голевой пас.

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