Гвардиола: готов остаться в «Манчестер Сити» навсегда

Дата публикации: 10-04-2022

Хосеп Гвардиола заявил о готовности остаться в «Ман Сити».



«С клубом у меня имеется действующее соглашение. Меня здесь все устраивает, и я готов остаться в команде навсегда. Я готов продлить сотрудничество с «Ман Сити» на 10 лет, но сделать это не в моих силах. Относительно работы в бразильской сборной могу сказать, что время для этого не пришло», - цитирует испанского специалиста Фабрицио Романо.



Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года. Его соглашение с англичанами истекает в июне 2023 года.



«Сити», являющийся действующим чемпионом Премьер-лиги, после 30 проведенных встреч лидируют в нынешнем розыгрыше чемпионата, опережая «Ливерпуль», идущий вторым, на 1 очко. Также команда Гвардиолы продолжает борьбу за главный трофей ЛЧ.