Свернуть список

Ракицкий присоединится к «Шахтеру» в Турции

Дата публикации: 10-04-2022

В скором времени Ракицкий приедет в Турцию, где присоединится к «Шахтеру». Информацией о его возвращении в донецкий клуб поделился Дарио Срна, занимающий должность спортивного директора «горняков».

«Часть легионеров клуба заключили соглашения с другими командами, некоторые уже заявили, что не вернутся. Я спокойно отношусь к подобной ситуации и уважаю решение этих футболистов. Марлон должен присоединиться к нам 17-го апреля. Может, приедут Фернандо и Соломон. Также ждем Ракицкого, который является легендой клуба. Создадим отличную команду, представляющую Украину», - сообщил Срна в рамках эфира «Футбол NEWS».

Ракицкий выступал за «Шахтер» в 2006-2019 годах, а затем перебрался в «Зенит». В марте 2022 года украинец покинул петербургский клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close