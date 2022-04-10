Летом «Ювентус» попытается подписать Гнабри

Дата публикации: 10-04-2022

«Goal» утверждает, что ближайшим летом «Ювентус» собирается подписать Сержа Гнабри. Туринцы надеются договориться об аренде вингера «Баварии» с возможностью последующего выкупа.



Среди конкурентов «Ювентуса» в споре за Сержа значатся «Ливерпуль» и «Реал», потому итальянской команде придется постараться, чтобы заполучить его. Мюнхенцы не планируют расставаться с футболистом, но сам он хочет попробовать свои силы в другой команде.



Гнабри, обучавшийся футболу в академии «Штутгарта», стал игроком «Баварии» летом 2017 года. Его контракт с «красными» действует до июня 2023 года. В текущем сезоне в активе крайнего атакующего полузащитника 14 голов и 10 результативных пасов в 39 встречах за «Баварию».



Рыночная стоимость 26-летнего немца – 70 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).