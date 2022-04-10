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Эден Азар может воссоединиться с братом в «Боруссии»

Дата публикации: 10-04-2022

Эден Азар, контрактом которого владеет «Реал», может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По данным Sport.es, мадридцы подыскивают хавбеку команду, где он смог бы выйти на прежний уровень. Переход в «Боруссию» представляется отличным вариантом, поскольку в Дортмунде играет Торган Азар. Бельгийцу будет легче адаптироваться и набрать форму в команде, где выступает его брат.

Ранее СМИ писали, что 31-летний Эден также интересен «Арсеналу» и «Милану».

В «Реале» Азар находится с июля 2019 года. В сезоне 21/22 бельгиец выходил на поле в 17 встречах Ла Лиги, отметившись лишь 1 результативной передачей. Его трудовые отношения с «галактикос» истекают летом 2024 года.

Transfermarkt.de оценивает вингера в 16 млн евро.

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