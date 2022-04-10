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«МЮ» может купить Ришарлисона за 75 млн евро

Дата публикации: 10-04-2022

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением Ришарлисона, выступающего за «Эвертон».

«The Sun» сообщает, что бразилец входит в число основных кандидатов на усиление атаки «красных дьяволов». Переход центрфорварда может состояться ближайшим летом.

Сам Ришарлисон намерен поменять команду. «Эвертон», находящийся внизу турнирной таблицы АПЛ, не удовлетворяет амбициям игрока. Главной проблемой при осуществлении трансфера может стать ценник, который «ириски» выставили на своего нападающего. За Ришарлисона клуб намерен получить не менее 75 млн евро.

Контракт с 24-летним бразильцем действует до июня 2024 года. В сезоне 21/22 Ришарлисон провел за «Эвертон» 26 игр (7 голов, 4 ассиста).

Рыночная стоимость бразильца составляет 50 миллионов евро.

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