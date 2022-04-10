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Побега вернется в «Милан» после аренды в «Торино»

Дата публикации: 10-04-2022

В начале текущего сезона итальянский «Милан» принял решение о том, что его 22-летний воспитанник Томмазо Побега будет набираться опыта в очередной аренде – в «Торино».

Полузащитник в составе «быков» начал заметно прогрессировать. Он уже отыграл 26 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и отдал 2 голевые передачи.

Как сообщает журналист Николо Скира, после окончания аренды футболист присоединится к основной команду «россонери», где его будет ждать возможность проявить себя под руководством Стефано Пиоли.

Таким образом, просьба «Торино» продлить аренду хавбека, которого портал «Transfermarkt» оценивает в 14 млн евро, была отклонена.

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