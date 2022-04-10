Сарри может возглавить «Арсенал»

Дата публикации: 10-04-2022

«Арсенал» рассматривает возможность назначения Маурицио Сарри на должность главного тренера, сообщает «Football Italia» со ссылкой на «Il Messaggero».



По данным источника, накануне итальянец провел встречу с руководством «Лацио». На ней он заявил, что крайне разочарован зимней трансферной кампанией.



Отмечается, что в договоре между сторонами есть пункт, опираясь на который 63-летний коуч может покинуть «бело-голубых», если интерес к нему проявит иностранный клуб.



В то же время Сарри может продлить контракт с «Лацио», истекающий в 2023 году, если получит средства на усиление состава в период летнего трансферного окна.



Напомним, сейчас у руля «канониров» находится Микель Артета. После 30 игр АПЛ «Арсенал» занимает 5 строчку в турнирной таблице.



Сарри уже работал в Англии с лондонским «Челси» (2018-2019). Вместе с ним «синие» сумели выиграть Лигу Европы.