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Сарри может возглавить «Арсенал»

Дата публикации: 10-04-2022

«Арсенал» рассматривает возможность назначения Маурицио Сарри на должность главного тренера, сообщает «Football Italia» со ссылкой на «Il Messaggero».

По данным источника, накануне итальянец провел встречу с руководством «Лацио». На ней он заявил, что крайне разочарован зимней трансферной кампанией.

Отмечается, что в договоре между сторонами есть пункт, опираясь на который 63-летний коуч может покинуть «бело-голубых», если интерес к нему проявит иностранный клуб.

В то же время Сарри может продлить контракт с «Лацио», истекающий в 2023 году, если получит средства на усиление состава в период летнего трансферного окна.

Напомним, сейчас у руля «канониров» находится Микель Артета. После 30 игр АПЛ «Арсенал» занимает 5 строчку в турнирной таблице.

Сарри уже работал в Англии с лондонским «Челси» (2018-2019). Вместе с ним «синие» сумели выиграть Лигу Европы.

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