Иско может оказаться в «Барселоне»

Дата публикации: 10-04-2022

Футболист планирует покинуть «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом.



Атакующий полузащитник «Реала» Иско продолжает рассматривать варианты развития карьеры, одним из которых является переход в «Барселону».



Как сообщает издание Sport.es, испанский игрок намеревается завершить сотрудничество со «сливочными». Однако в его планы не входит переход в иностранный чемпионат.



Источник утверждает, что Иско готов рассмотреть предложение принципиального соперника «Реала» – «Барселоны».



Хавбек выступает за мадридский клуб с 2013 года. Нынешний трудовой договор игрока с командой Карло Анчелотти в силе до 30 июня. Таким образом, он может достаться каталонцам бесплатно.