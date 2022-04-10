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Иско может оказаться в «Барселоне»

Дата публикации: 10-04-2022

Футболист планирует покинуть «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом.

Атакующий полузащитник «Реала» Иско продолжает рассматривать варианты развития карьеры, одним из которых является переход в «Барселону».

Как сообщает издание Sport.es, испанский игрок намеревается завершить сотрудничество со «сливочными». Однако в его планы не входит переход в иностранный чемпионат.

Источник утверждает, что Иско готов рассмотреть предложение принципиального соперника «Реала» – «Барселоны».

Хавбек выступает за мадридский клуб с 2013 года. Нынешний трудовой договор игрока с командой Карло Анчелотти в силе до 30 июня. Таким образом, он может достаться каталонцам бесплатно.

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