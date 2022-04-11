Роналду завершит сезон без трофеев впервые с 2006 года

Дата публикации: 11-04-2022

Впервые за последние 16 лет Криштиану Роналду не удастся завоевать ни один трофей по итогам сезона. Последний шанс выиграть титул клуб португальца упустил в субботу. «МЮ» уступил «Эвертону» со счетом 0:1, утратив даже теоретические шансы завершить сезон на первом месте в АПЛ. За 7 туров до окончания чемпионата «манкунианцы» отстают от «Ман Сити», располагающегося на вершине турнирной таблицы, на 22 очка.



Ранее «МЮ» завершил борьбу в Кубке лиги. Также клуб Роналду выбыл из Кубка Англии, где в 4-ом туре проиграл «Мидлсбро». В ЛЧ подопечные Рангника остановились на стадии 1/8 финала, где уступили «Атлетико».



С 2006 года португалец неизменно завоевывал трофеи со своими клубами по итогам сезона. Тогда форвард вместе с «красными дьяволами» стал обладателем Кубка лиги.