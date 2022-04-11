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«Милан» поборется с «Ювентусом» за подписание Лингарда

Дата публикации: 11-04-2022

Карьера Джесси Лингарда может продолжиться в Серии А. Информацией поделился ресурс «The Mirror».

Сообщается, что хавбек «Манчестер Юнайтед» попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Среди конкурентов итальянских грандов в борьбе за 29-летнего игрока значатся «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Лингард воспитывался в структуре «МЮ». Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в аренде в «Вест Хэме», после чего вернулся на «Олд Траффорд». В текущем розыгрыше АПЛ в активе англичанина 13 игр (2 забитых мяча).

Соглашение Лингарда с «манкунианцами» истекает ближайшим летом, и он не планирует продлевать контракт с клубом. Transfermarkt.de оценивает Джесси в 20 000 000 евро.

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