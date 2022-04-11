Рюдигер хочет получить 20 млн евро в качестве подписного бонуса

Дата публикации: 11-04-2022

Антонио Рюдигер определился с финансовыми требованиями. О запросах центрбека «Челси» в своей соцсети рассказал Николо Скира.



Инсайдер заявил, что Рюдигер надеется заключить 4-летний трудовой договор с зарплатой в 12,5 млн евро за сезон. Помимо этого, немец рассчитывает на бонус за переход в размере € 20 млн.



На Рюдигера присутствует большой спрос в Европе. Ранее СМИ писали, что новому клубу защитника придется дополнительно заплатить 30 000 000 евро. Такую сумму требуют агенты немецкого игрока в качестве подписного бонуса.



Ближайшим летом Антонио получит статус свободного агента, поскольку его трудовые отношения с «Челси» закончатся. В текущем сезоне в активе 29-летнего футболиста 45 встреч (4 забитых мяча, 4 результативных паса).