Ван Перси отказался входить в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»

Дата публикации: 11-04-2022

По информации ресурса «ESPN», Робина ван Перси не будет в тренерском штабе «Ман Юнайтед». 38-летний голландец отказался присоединиться к проекту, который должен будет возглавить Эрик тен Хаг.



Ранее СМИ сообщали, что наставник «Аякса», считающийся основным претендентом на тренерский мостик «манкунианцев», хочет пригласить в тренерский штаб ван Перси. Однако последний решил отказаться от предложения, поскольку его устраивает роль ассистента наставника «Фейеноорда».



Большую часть своей карьеры ван Перси провел в АПЛ. В 2012-2015 годах он защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Всего на счету экс-форварда 105 поединков в футболке «красных дьяволов», в которых он отметился 58 забитыми мячами и 21 голевой передачей.