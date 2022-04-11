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«Тоттенхэм» готов выкупить Кулушевски за 35 млн евро

Дата публикации: 11-04-2022

«Тоттенхэм Хотспур» надеется оформить полноценный трансфер Деяна Кулушевски, которого лондонцы взяли в аренду у «Ювентуса». «Шпоры» уже определились с суммой сделки по переходу шведа. Подробности возможного трансфера раскрыл Фабрицио Романо, ссылаясь на источник в английском клубе.

Журналист отметил, что в «Тоттенхэме» не сомневаются в необходимости выкупа контракта Кулушевски. За 21-летнего полузащитника «шпоры» готовы выложить 35 000 0000 евро.

Швед пополнил состав лондонцев во время зимнего трансферного окна. «Шпоры» взяли его в аренду на 1,5 года. В 11 встречах Кулушевски отметился 2 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. Трудовой договор Деяна с «Ювентусом» истекает летом 2024 года.

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