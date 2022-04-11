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«Динамо» не собирается продлевать контракт с Плиевым

Дата публикации: 11-04-2022

«Динамо» готово расстаться с Заурбеком Плиевым. По информации ресурса «Евро-Футбол», московский клуб не намерен пролонгировать трудовые отношения с крайним защитником. Действующий контракт футболиста истекает ближайшим летом.

Состав «Динамо» Плиев пополнил в 2019 году, перейдя из грозненского «Ахмата». Сумма сделки составила 1,2 млн евро. Однако основным игроком московской команды ему стать так и не удалось. С момента перехода фулбек провел за «бело-голубых» всего 24 матча, в которых сделал 1 ассист.

В сезоне 2021/2022 в активе 30-летнего Заурбека 3 поединка в футболке москвичей (без результативных действий). Рыночная стоимость Плиева составляет 0,4 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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