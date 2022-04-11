Свернуть список

«Ливерпуль» находится в шаге от подписания таланта «Селтика»

Дата публикации: 11-04-2022

Английский коллектив работает на перспективу своего развития. 16-летний вингер «Селтика» Бен Доак в текущем сезоне уже успел дебютировать в высшем дивизионе Шотландии, сыграв 25 минут в двух встречах Премьершипа.

Так, журналист Николо Скира утверждает, что перспективным юношей уже заинтересовались известные клубы, среди которых наибольшую активность проявляет «Ливерпуль».

По его данным, воспитанник «Селтика» уже получил предложение по контракту до лета 2025 года и постепенно готовится к переезду в юношескую команду «красных» соответствующей возрастной категории.

Заметим, что у Доака также есть опыт игры за юношескую сборную Шотландии в возрасте до 16 (3 матча) и 17 лет (7 матчей, 4 гола).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close