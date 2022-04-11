«Ливерпуль» находится в шаге от подписания таланта «Селтика»

Дата публикации: 11-04-2022

Английский коллектив работает на перспективу своего развития. 16-летний вингер «Селтика» Бен Доак в текущем сезоне уже успел дебютировать в высшем дивизионе Шотландии, сыграв 25 минут в двух встречах Премьершипа.



Так, журналист Николо Скира утверждает, что перспективным юношей уже заинтересовались известные клубы, среди которых наибольшую активность проявляет «Ливерпуль».



По его данным, воспитанник «Селтика» уже получил предложение по контракту до лета 2025 года и постепенно готовится к переезду в юношескую команду «красных» соответствующей возрастной категории.



Заметим, что у Доака также есть опыт игры за юношескую сборную Шотландии в возрасте до 16 (3 матча) и 17 лет (7 матчей, 4 гола).