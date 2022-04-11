«Ювентус» определился со списком потенциальных приобретений на позицию левого защитника

Дата публикации: 11-04-2022

Туринский «Ювентус» в текущем сезоне фактически распрощался с надеждами завоевать чемпионский титул на внутренней арене, поэтому может постепенно переключать внимание на будущее трансферное окно, во время которого «зебры» будут подыскивать все возможные пути усиления собственной кадровой обоймы.



В частности, достаточно остро перед «старой синьорой» стоит проблема ротации на позиции левого защитника.



«Юве», как сообщает итальянский журналист Николо Скира, в конце концов свел свой выбор к трем возможным игрокам: Эмерсону из «Челси», Ренану Лоди («Атлетико» Мадрид) и Оуэну Вейндалу («АЗ» Алкмаар).



Напомним, что контракт основного левого защитника туринского клуба Алекса Сандро завершается в конце следующего сезона.