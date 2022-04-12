Защитник «Тоттенхэма» вылетел до конца сезона

Дата публикации: 12-04-2022

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в минувшие выходные одержал сверхуверенную победу в гостях над бирмингемской «Астон Виллой» (4:0), благодаря чему укрепил собственные позиции пребывания в группе претендентов на попадание в следующий розыгрыш еврокубков.



Однако в том поединке «шпоры» понесли существенную кадровую потерю. Столкновение между защитником «львов» Мэтти Кэшем и игроком «Тоттенхэма» Мэттом Доэрти посреди первого тайма внешне не выглядело слишком угрожающим, но футболист гостей все равно сразу попросил замену.



Как оказалось позже – не зря. 30-летний ирландец получил трещину внутрисуставной связки правого колена, из-за чего теперь будет находиться вне игры в течение 12 недель.



Таким образом, текущий сезон для Доэрти был досрочно завершен на отметке 26 сыгранных матчей, в которых он дважды забил и отдал четыре голевых передачи.