Стало известно условие, при котором Погба может перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 12-04-2022

«RMC Sport» утверждает, что Поль Погба готов стать игроком «ПСЖ», если свой пост в парижском клубе сохранит Леонардо. Ранее сообщалось, что по завершении сезона бразилец, занимающий должность спортивного директора вице-чемпиона Франции, уйдет из команды.



Правами на Погба владеет «Манчестер Юнайтед». Состав «красных дьяволов» он пополнил в 2016 году, перейдя из «Ювентуса». За трансфер футболиста английский клуб заплатил 100 млн евро.



В сезоне 2021/2022 хавбек провел 25 поединков, в которых отличился 1 раз и отдал 9 результативных передач. Соглашение 29-летнего француза с «МЮ» действует до лета 2022 года.



Рыночный ценник на Погба равняется 55 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).