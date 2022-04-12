Невеш стал одной из приоритетных целей лондонского «Арсенала»

Дата публикации: 12-04-2022

По данным «Sky Sports», по окончании сезона «Арсенал» попытается подписать Рубена Невеша, выступающего за «Вулверхэмптон Уондерерс». Португалец является одной из основных трансферных целей «пушкарей» на ближайшее лето.



«Вулверхэмптон» готов отпустить своего опорника за 60-70 млн евро. Среди претендентов на игрока также значится «Барселона». Ранее СМИ сообщали об интересе к Невешу со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».



Цвета «волков» португалец защищает с 2017 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего хавбека 31 игра за английскую команду (4 гола, 2 результативные передачи). Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года.



Ценник на Невеша составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).