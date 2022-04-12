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«Ахмат» выкупит у «Краснодара» права на полузащитника Уткина

Дата публикации: 12-04-2022

Иван Карпов в Telegram-канале рассказал о том, что «Ахмат» оформит полноценный переход Даниила Уткина. В текущем сезоне хавбек «Краснодара» выступает за грозненскую команду на правах аренды. По данным журналиста, за его трансфер «Ахмат» заплатит 3 млн евро.

Информацию подтвердил Ахмед Айдамиров, занимающий пост гендиректора клуба из Грозного.

«Да, это так, мы решили выкупить права на Уткина. Цена вопроса? – 3 миллиона евро», - сообщил Айдамиров.

В сезоне 21/22 Даниил отметился 9 голами и 2 ассистами в 24 встречах за «Ахмат». Примечательно, что 5 мячей в РПЛ Уткин забил прямыми ударами со штрафных. По этому показателю его опережают лишь 2 игрока: Ролан Гусев (6 голов, 2002 год) и Александр Алиев (7 голов, 2010 год). Однако у Даниила есть еще 6 игр, чтобы превзойти их.

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