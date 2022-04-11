«РБ Лейпциг» может перехватить Эрика тен Хага у «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 11-04-2022

Издание «De Telegraaf» информирует, что «Лейпциг» рассматривает вариант с приглашением Эрика тен Хага на должность наставника команды.



Голландский специалист связан контрактом с «Аяксом», но это, по всей видимости, не станет проблемой для «быков». Немецкий клуб готов выплатить отступные в размере 2 млн евро, прописанные в соглашении с 52-летним тренером. Интерес к тен Хагу «РБ Лейпциг» проявлял еще в конце 2021 года после того, как из команды ушел Джесси Марш. Представители «красно-белых» обсуждали со специалистом возможность сотрудничества и предлагали ему выгодный долгосрочный контракт.



В настоящий момент «Лейпцигом» управляет Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке». Под его руководством клуб идет на 4-ой строчке в Бундеслиге, отставая от единоличного лидера мюнхенской «Баварии» на 18 очков.