Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», отказав «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

Дата публикации: 12-04-2022

Роберт Левандовски близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Ла Лиге. По данным «Interia Sport», каталонцы согласовали с польским форвардом контракт на 3 года.



Среди конкурентов «сине-гранатовых» значились «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые также обсуждали с 33-летним игроком возможность сотрудничества. Однако «Барселона» предложила ему лучшие условия.



Ранее СМИ сообщали о проблемах с пролонгацией контракта Левандовски с «Баварией». «Красные» подготовили для поляка соглашение на 1 год, что не устроило его.



В текущем сезоне Левандовски провел за «Баварию» 40 игр во всех турнирах (46 забитых мячей, 4 голевых паса). Его контракт с клубом в силе до лета 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает стоимость Роберта в 50 млн евро.