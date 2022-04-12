«Милан» хочет подписать действующего чемпиона Европы

Дата публикации: 12-04-2022

«Милан» планирует усилиться Доменико Берарди. Подписать вингера «Сассуоло» клуб рассчитывает во время летнего трансферного окна. Информацией об этом поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».



Источник отметил, что для «Милана» Доменико является одной из приоритетных целей на ближайшее лето, поскольку клубу необходим игрок на фланг атаки.



Берарди связан контрактом с «Сассуоло» до июня 2024 года. В текущем сезоне в активе 27-летнего итальянца 14 забитых мячей и 14 голевых передач в 29 поединках за клуб. По системе «гол+пас» он на текущий момент является лучшим в Серии А. Рыночная стоимость футболиста – 35 000 000 евро (по оценке Transfermarkt.de).



Минувшим летом Берарди в составе национальной сборной Италии выиграл золото Евро-2020.