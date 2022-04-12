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«Брентфорд» в ближайшее время объявит о трансфере Мудрика

Дата публикации: 12-04-2022

Вингер донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик в ближайшее время перейдет в «Брентфорд». Об этом сообщает «Calciomercato».

По информации источника, футболист должен прибыть в Англию в течение недели и начать тренироваться с новым клубом. Но в нынешнем сезоне он сыграть не сможет. Дело в том, что английская ассоциация футбола вошла в список тех, кто запрещает регистрировать представителей УПЛ вне трансферного окна.

Напомним, минувшей зимой «пчелы» хотели подписать хавбека за 15 млн евро, однако боссов «Шахтера» подобное предложение не устроило.

На счету Мудрика в этом сезоне 19 матчей за «горняков» во всех соревнованиях, два гола и шесть ассистов.

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