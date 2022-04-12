Новым тренером «Бенфики» станет Роджер Шмидт

Дата публикации: 12-04-2022

«Бенфика» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Роджером Шмидтом, сообщил журналист Фабрицио Романо.



Отмечается, что португальский клуб 55-летний немец возглавит летом 2022 года. Соглашение будет подписано до июня 2024-го. Сейчас Шмидт сосредоточен на работе с голландским ПСВ, а его представители согласовывают последние детали контракта с «Бенфикой».



До ПСВ Шмидт сотрудничал с такими коллективами как «Дельбрюк», «Пройсен», «Падерборн», «Ред Булл Зальцбург», «Байер» и «Бейджин Гоань».



Команду из города Эйндховен Роджер принял в 2020 году. В 29 играх чемпионата Нидерландов его подопечные набрали 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице.