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Новым тренером «Бенфики» станет Роджер Шмидт

Дата публикации: 12-04-2022

«Бенфика» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Роджером Шмидтом, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что португальский клуб 55-летний немец возглавит летом 2022 года. Соглашение будет подписано до июня 2024-го. Сейчас Шмидт сосредоточен на работе с голландским ПСВ, а его представители согласовывают последние детали контракта с «Бенфикой».

До ПСВ Шмидт сотрудничал с такими коллективами как «Дельбрюк», «Пройсен», «Падерборн», «Ред Булл Зальцбург», «Байер» и «Бейджин Гоань».

Команду из города Эйндховен Роджер принял в 2020 году. В 29 играх чемпионата Нидерландов его подопечные набрали 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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