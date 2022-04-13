Фернандиньо покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Дата публикации: 13-04-2022

Опорный полузащитник «горожан» Фернандиньо покинет «Манчестер Сити» в конце этого сезона.



36-летний капитан действующего чемпиона Англии объявил, что не будет продлевать свой нынешний контракт с клубом, рассчитанным до лета этого года.



«Я все еще хочу играть. Летом вернусь в Бразилию. Соответствующее решение я принял вместе с семьей и это самое важное для меня», – цитирует слова Фернандиньо журналист Фабрицио Романо.



Бразильский хавбек защищает цвета «Ман Сити» с лета 2013 года, когда совершил свой трансфер из «Шахтера» (Донецк). С того момента он выиграл в составе «небесно-голубых» четыре трофея АПЛ, шесть Кубков английской лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка Англии.



Стоит отметить, что в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на одно очко.