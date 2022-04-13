За Рэшфордом следят «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»

Дата публикации: 13-04-2022

Sport.es информирует, что Маркус Рэшфорд может покинуть «Олд Траффорд» по окончании сезона. Форвард «манкунианцев» интересен «Ливерпулю», «Реалу», «Арсеналу» и «Баварии». Также среди претендентов на англичанина значатся «Барселона» и «ПСЖ».



Ранее сообщалось, что футболист может завершить сотрудничество с «Манчестер Юнайтед», поскольку его не устраивает количество игрового времени, выделяемое ему.



Рэшфорд обучался футболу в академии «красных дьяволов». Его дебют за «красных дьяволов» состоялся в феврале 2016 года. В текущем сезоне на счету нападающего 28 игр за «МЮ» (5 забитых мячей, 2 ассиста). Соглашение Маркуса с клубом истекает в июне 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает 24-летнего англичанина в 85 млн евро.