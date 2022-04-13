«Лацио» бесплатно подпишет контракт с капитаном «Милана»

Дата публикации: 13-04-2022

«Лацио» может усилиться капитаном «Милана». Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что римляне близки к подписанию Алессио Романьоли.



В настоящий момент переговоры «россонери» с защитником находятся в финальной стадии. «Лацио» подпишет с Романьоли 5-летний контракт, по которому его годовая зарплата составит 3,2 млн евро. Соглашением будут установлены бонусные выплаты при выполнении футболистом определенных условий.



Романьоли не договорился с «Миланом» о пролонгации контракта, действие которого завершается ближайшим летом. В сезоне 21/22 в активе 27-летнего футболиста 25 игр за (1 забитый мяч, 1 результативный пас).



Ценник на Романьоли составляет 20 000 000 евро ( по версии «Transfermarkt»).