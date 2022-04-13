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«Лейпциг» приобрел самого молодого голкипера в истории Лиги чемпионов

Дата публикации: 13-04-2022

«РБ Лейпциг» на своем официальном сайте объявил о подписании перспективного голкипера Мартена Вандевордта, права которого ранее принадлежали бельгийскому «Генку».

20-летний футболист поставил подпись под долгосрочным контрактом с «красно-белыми», который будет рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что 10 декабря 2019 года Вандевордт впервые сыграл в Лиге чемпионов УЕФА. В 17 лет и 287 дней он стал и ныне является самым молодым вратарем, когда-либо выступавшим в этом турнире.

В текущем сезоне Вандевордт провел 44 поединка за «Генк» во всех турнирах, в которых он был безусловным первым номером, пропустив 66 мячей и 10 матчей отыграв «на ноль».

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