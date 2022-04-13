«Ливерпуль» заплатит 30 млн евро за защитника «Торино»

Дата публикации: 13-04-2022

По информации «Tuttomercatoweb», в летнее межсезонье «Ливерпуль» намерен выкупить контракт Глейсона Бремера, выступающего за «Торино». Трансфер 25-летнего защитника обойдется «мерсисайдцам» в 30 млн евро.



Ранее СМИ сообщали, что интерес к Бремеру также проявляют итальянские гранды. Бразилец входит в число основных трансферных целей ближайшего лета для «Ювентуса» и «Интера».



За «Торино» центрбек выступает с лета 2018 года. В Италию он перебрался из «Атлетико Минейро» и обошелся туринской команде в 5,8 млн евро. В нынешнем сезоне Глейсон поучаствовал в 29 играх, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевым пасом. Его соглашение с туринцами истекает в июне 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает Бремера в € 30 миллионов.