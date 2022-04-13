«Зенит» интересуется Бакаевым, Жемалетдиновым и Бариновым

Дата публикации: 13-04-2022

«Зенит» может подписать Бакаева, правами на которого владеет «Спартак». Также петербуржцы интересуются Бариновым и Жемалетдиновым из «Локомотива». Об этом рассказал Илья Казаков.



Соглашение Зелимхана Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона. У «Матч ТВ» есть информация, что Лука Каттани (спортивный директор москвичей) и Зарема Салихова (жена владельца клуба) высказались против пролонгации контракта с хавбеком.



Дмитрий Баринов ранее мог перейти в «Зенит». Об этом в 2020 году поведал сам футболист: «Семак сказал, что я мог бы быть полезен команде, которую он выстраивает. Я ответил, что уже согласовал контракт с «Локомотивом»».



Договор с Бариновым истекает летом 2023 года.



Срок действия контракта Рифата Жемалетдинова с «железнодорожниками» ограничен июнем 2024 года.