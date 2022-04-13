Де Брейне может продолжить карьеру в «Реале»

Дата публикации: 13-04-2022

Карьера Кевина Де Брейне может продолжиться в мадридском «Реале». Информацией поделилось издание «Todofichajes».



«Галактикос» занимаются поиском футболистов, которые смогли бы усилить их атакующий потенциал. В шорт-лист «Реала» попал и бельгиец. Его трансфер может состояться этим летом. «Ман Сити» оценивает своего подопечного в 100 млн евро.



За «Реал» уже выступают Тибо Куртуа и Эден Азар, находящиеся в хороших отношениях с Де Брейне. Они могут убедить его стать игроком «сливочных». При этом сами мадридцы будут работать над переходом хавбека лишь в случае провала переговоров по трансферу Эрлинга Холанда.



С начала сезона Де Брейне отметился 14 голами и 8 ассистами в 36 встречах за «Манчестер Сити». Его соглашение с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.